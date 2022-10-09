Регулярно занимаются спортом более 3 млн петербуржцев

А 69 тыс. спортсменов тренируются в специализированных школах.

Глава комитета по физической культуре Петербурга Антон Шантырь подвел итоги прошедших 5 спортивных лет. Об этом пишет 28 марта телеканал "Санкт-Петербург".

В основном чиновник делал упор на статистику прошлого года. В городе число систематически занимающихся спортом достигло 3,1 млн человек, 69 тыс. спортсменов тренируются в специализированных школах. Было открыто 20 отделений адаптивного спорта, в него вовлечены 162 тыс. петербуржцев. Сдавали ГТО 196 тыс. горожан.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", с привлечением федеральных денег, было построено пять залов. Сейчас Петербург является одним из сильнейших в стране по керлингу: здесь и работа федерации огромная, плюс и несколько ледовых залов, которые были построены, всего их пять. Антон Шантырь, глава комитета по физической культуре Петербурга

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