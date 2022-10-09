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Регулярно занимаются спортом более 3 млн петербуржцев
Сегодня, 16:58
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Регулярно занимаются спортом более 3 млн петербуржцев

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А 69 тыс. спортсменов тренируются в специализированных школах.

Глава комитета по физической культуре Петербурга Антон Шантырь подвел итоги прошедших 5 спортивных лет. Об этом пишет 28 марта телеканал "Санкт-Петербург".

В основном чиновник делал упор на статистику прошлого года. В городе число систематически занимающихся спортом достигло 3,1 млн человек, 69 тыс. спортсменов тренируются в специализированных школах. Было открыто 20 отделений адаптивного спорта, в него вовлечены 162 тыс. петербуржцев. Сдавали ГТО 196 тыс. горожан. 

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", с привлечением федеральных денег, было построено пять залов. Сейчас Петербург является одним из сильнейших в стране по керлингу: здесь и работа федерации огромная, плюс и несколько ледовых залов, которые были построены, всего их пять. 

Антон Шантырь, глава комитета по физической культуре Петербурга

Ранее на Piter.TV: адаптивную одежду для ветеранов СВО покажут на ПМЭФ. 

Фото: pxhere 

Теги: спорт, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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