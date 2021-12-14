Адаптивную одежду для ветеранов СВО покажут на ПМЭФ

Под эгидой "Защитников Отечества" пройдет конкурс дизайна "На крыльях".

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в июне, состоится показ адаптивной одежды, разработанной специально для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Цивилева сделала это заявление во время визита в войска Ленинградского военного округа, где она вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вручила ветеранам СВО ключи от новых автомобилей. В рамках поездки она также посетила Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

"У нас будет показ адаптивной одежды. Мы выступили с инициативой, понимая, что для того, чтобы ходить на работу, заниматься спортом, гулять с семьей, нужна одежда, комфортная, удобная, адаптированная. Сейчас наши производители разрабатывают эту одежду, и показ состоится 18 июня. В том числе в нем примут участие ребята из числа участников СВО, которые имеют инвалидность" Анна Цивилева

Адаптивная одежда создается с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, включая ветеранов, получивших ранения в ходе спецоперации. Она призвана обеспечить комфорт и удобство в повседневной жизни, а также помочь в социальной и профессиональной реабилитации.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый "Поезд дружбы" запустили между Петербургом и Минском.

Видео: ВКонтакте / Защитники Отечества | Санкт-Петербург