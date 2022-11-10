Первый "Поезд дружбы" запустили между Петербургом и Минском

В период школьных каникул семьи с детьми могут насладиться познавательным отдыхом.

Пассажирский поезд №249 "Поезд Дружбы" вновь вышел на маршрут между Санкт-Петербургом и Минском, став традиционным символом связи двух городов-героев. Акция приурочена к весенним школьным каникулам и дает возможность пассажирам, особенно семьям с детьми, познакомиться с достопримечательностями столицы Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, первый рейс отправился накануне вечером, 21 марта, а уже сегодня поезд прибыл в Минск. Следующий рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга назначен на 28 марта.

В составе поезда представлены плацкартные и купейные вагоны, включая специальные места для маломобильных пассажиров. Маршрут предусматривает остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники и Невель на территории России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи в Беларуси.

Минск предлагает своим гостям множество интересных мест для посещения: знаменитые Ворота Минска, Площадь Независимости, набережную реки Свислочь и другие достопримечательности.

"Поезд Дружбы" не только обеспечивает комфортное путешествие, но и укрепляет культурные и туристические связи между двумя странами. Этот проект уже стал важной частью весенних каникул для многих семей, позволяя совместить приятное путешествие с познавательным отдыхом.

Ранее Piter.TV сообщал, что в этом сезоне "Лыжные стрелы" в Петербурге перевезли более 12 тысяч пассажиров.

Фото: Telegram-канал СПб-Главный