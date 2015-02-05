В октябре и ноябре "Поезд Дружбы", курсирующий между Петербургом и Минском, перевез 2,2 тыс. человек

В направлении столицы Белоруссии составами 19 октября и 1 ноября воспользовались 1,4 тыс. пассажиров.

В октябре и ноябре "Поезд Дружбы" перевез 2,2 тыс. пассажиров по маршруту Петербург — Минск. Об этом рассказали в ОЖД 6 ноября.

В направлении столицы Белоруссии составами 19 октября и 1 ноября воспользовались 1,4 тыс. человек, а в обратную сторону, 25 октября и 2 ноября, – 806 пассажиров. На пути предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи.

Фото: пресс-служба ОЖД