На станции Колпино произошел технический сбой, задержавший пять электричек

Утром четверга, 6 ноября, движение пяти электропоездов в направлении Колпино было нарушено по техническим причинам. Об этом проинформировала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Согласно поступившей информации, неполадки возникли около 05:30 непосредственно на железнодорожной станции Колпино. Задержка следования пригородных поездов варьировалась от незначительных 7 минут до получаса. В настоящее время поезда вернулись к обычному графику движения.

Компания принесла пассажирам извинения за временные неудобства, вызванные произошедшим сбоем.

Фото: Telegram/ СПб-Главный