С начала года на объектах ОЖД зафиксировали свыше 200 актов вандализма
Сегодня, 15:54
Размер материального ущерба, понесенного ОАО "РЖД", составил 4,8 млн рублей.

За первые 9 месяцев 2025 года на объектах Октябрьской железной дороги (ОЖД)  зарегистрировано свыше 200 случаев актов вандализма. Среди зафиксированных инцидентов — нанесение граффити на вагоны 127 поездов, бросание камней в движущиеся составы (пострадали 27 поездов), повреждение линз светофоров, дверей и сидений в электричках. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Размер материального ущерба, понесенного ОАО "РЖД", составил 4,8 млн рублей. Любое разрушение собственности компании влечет юридическую ответственность, в том числе уголовную и административную.

Только с января по сентябрь силами правоохранительных органов было задержано 28 хулиганов-вандалов, следствием возбуждено 35 уголовных дел по соответствующим правонарушениям.

Фото: Telegram / СПб-Главный

