Автомобилистам и пешеходам напомнили об ограничениях у Ладожского вокзала

С 24 октября Ладожский вокзал временно изменил организацию движения как для автомобилей, так и для пешеходов. По причине технического обслуживания полностью закрыта автомобильная парковка, а также ограничен доступ пешеходов и транзитный проход по улице Зольная. Администрация вокзала просит пассажиров и встречающих заранее строить маршруты, учитывая новые условия.

Вход и выход пассажиров к метро и автобусным остановкам организован только со стороны станции метро "Ладожская" и торгового комплекса. Пассажиры могут пройти, используя специально обустроенные пандусы.

Пассажиров и провожающих настоятельно просят внимательно относиться к изменениям маршрута при посещении Ладожского вокзала.

Фото: пресс-служба ОЖД