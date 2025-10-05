Петербург, Москва, Байкал: куда в России едут туристы из Китая

Китайские путешественники часто выбирают Москву и Северную столицу.

Помимо основных туристических центров России, Москвы и Санкт-Петербурга, туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В ответ на вопрос о любимых городах России у туристов из КНР Ломидзе сказала, что это Москва, Петербург, Мурманск и Приморский край. Также она обратила внимание, что китайцы часто приезжают в приграничные регионы. Речь идет о Хабаровском и Амурском краях, а также Байкале.

В сентябре 2025 года китайские власти ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян на 12 месяцев, а Россия ответила симметрично в декабре. Позже стороны договорились продлить безвизовый режим до конца 2027 года.

Ранее мы сообщали, что самыми популярными местами среди китайских туристов стали Эрмитаж и музей-заповедник "Царское Село".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)