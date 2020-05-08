В 2024 году турпоток из Китая может составить до 30% от допандемийного периода

Полное восстановление допандемийных показателей может занять 3-4 года.

Аналитики прогнозируют Северной столице рост туристического потока из КНР. Ожидается, что в 2024 году он составит 10-30% от допандемийного периода. Об заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт ТАСС.

Полное восстановление допандемийных показателей может занять 3-4 года, добавил руководитель. В 2019 году в Петербурге гостили 4,9 иностранцев, 957 тыс. из которых являлись гражданами Китая Наибольшая доля в зарубежном потоке составила 9,2%.

Недавно в рамках открытия безвизового режима в Петербург прибыла китайская делегация, состоящая из 20-ти представителей туристских компаний. Коллеги из города на Неве познакомили их с местной сферой гостеприимства.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

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