За полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург

Туризм принес в бюджет города почти 367 млрд рублей.

За первые шесть месяцев 2023 года 5,3 млн туристов посетили Петербург. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Александра Беглова.

По сути, Петербург – это национальный туристский хаб на Северо-Западе России. <…> Хотя у нас диверсифицированная экономика, индустрия туризма – очень важная сфера городского хозяйства. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Туризм принес в бюджет города почти 367 млрд рублей. Посещение Северной столицы гостями создает на одно рабочее место до 3,5 в смежных отраслях.

Отметим, что кампании по продвижению туризма в Петербурге продолжаются. Речь идет о развитии всех направлений, включая детский, деловой и медицинский туризм.

Ранее на Piter.TV: Петербург и Башкортостан договорились о сотрудничестве в сфере туризма.

Фото: Piter.TV