Петербург и Башкортостан договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Речь идет о плане мероприятий "дорожной карты" развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщил в пресс-службе Смольного.

Речь идет о плане мероприятий "дорожной карты" развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы. Беглов отметил давнюю глубокую связь Петербурга и Башкортостана. Он подчеркнул, что новые договоренности расширят деловые, экономические и культурные связи.

Хабиров заявил, что считает Петербург одним из самых привлекательных городов в России. Он также сообщил, что Башкирия может порадовать туристов из Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы смогут полетать на дирижабле над Ратной палатой.

Фото: Piter.tv