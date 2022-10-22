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Петербург и Башкортостан договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Сегодня, 13:06
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Петербург и Башкортостан договорились о сотрудничестве в сфере туризма

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Речь идет о плане мероприятий "дорожной карты" развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщил в пресс-службе Смольного.

Речь идет о плане мероприятий "дорожной карты" развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы. Беглов отметил давнюю глубокую связь Петербурга и Башкортостана. Он подчеркнул, что новые договоренности расширят деловые, экономические и культурные связи.

Хабиров заявил, что считает Петербург одним из самых привлекательных городов в России. Он также сообщил, что Башкирия может порадовать туристов из Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы смогут полетать на дирижабле над Ратной палатой.

Фото: Piter.tv

Теги: башкортостан, договор, дорожная карта, санкт-петербург, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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