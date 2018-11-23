Петербуржцы смогут полетать на дирижабле над Ратной палатой

Полеты будут проходить только при полном отсутствии ветра.

ГМЗ "Царское село" сделал полеты на дирижабле над Ратной палатой общедоступными. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Полеты осуществляют представители Региональной спортивной федерации воздухоплавательного спорта. На Ратную палату получится посмотреть с высоты птичьего полета в течение 10 или 20 минут.

Важным аспектом является погода – полеты будут проходить только при полном отсутствии ветра.

Ранее мы рассказывали о том, что поп-группа из Германии Dschinghis Khan представила в Царском Селе песню про Петербург.

Фото: пресс-служба Царского Села