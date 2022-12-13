8 марта женщины смогут бесплатно посетить экспозицию в Ратной палате

В экспозиции представлены подлинные мундирные платья супруги и дочерей Николая II; посуда и предметы походного быта начала прошлого века; одежда сестер милосердия.

Музей-заповедник "Царское Село" поздравит с Международным женским днём праздничной акцией. Представительницы прекрасного пола 8 марта смогут бесплатно посетить экспозицию в Ратной палате.

Здание Государевой Ратной палаты император Николай II задумал как пантеон воинской славы. Сейчас здесь располагается единственный в современной России музей Первой мировой войны. Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников тех событий, документах и фотографиях. В экспозиции представлены подлинные мундирные платья супруги и дочерей Николая II; посуда и предметы походного быта начала прошлого века; одежда сестер милосердия.

Режим работы: 10:00 – 18:00 (касса и вход посетителей – до 17.00).

Фото: Царское Село