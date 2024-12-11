Вход в Ратную палату в ГМЗ "Царское Село" 23 февраля будет бесплатным

Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой мировой войны, документах и фотографиях.

Ко Дню защитника Отечества музей-заповедник "Царское Село" подготовил праздничную акцию – 23 февраля все желающие смогут бесплатно посетить музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

Накануне, 22 февраля, в Ратной палате будет организована лекция "Защитники Отечества. Царскосельская история". Вход на лекцию – бесплатный, по предварительной регистрации. Продолжительность – один час.

"Россия в Великой войне" – первый в современной России музей, посвященный Первой мировой. Он размещается в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы и освещает ключевые моменты: наиболее яркие и значимые операции русской армии, героизм русских солдат и офицеров, появление новых театров военных действий (воздушный и подводный), новые рода войск (автомобильные), а также рассказывает о деятельности сторон, готовивших заключение сепаратного мира.

Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой мировой войны, документах и фотографиях. Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран, награды, личные вещи воевавших в Великой войне, оружие, фотографии, документы. Композиционный центр – точная копия французского истребителя времен Первой мировой войны "Ньюпор-17". Среди экспонатов – подлинный автомобиль "Форд". Один из бесценных предметов – подлинное полковое знамя 112-го пехотного Уральского полка.

Режим работы: 10.00 – 18.00 (вход посетителей – до 17.00).

Фото: ГМЗ "Царское Село"