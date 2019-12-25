Поп-группа из Германии Dschinghis Khan представила в Царском Селе песню про Петербург

Композиция написана по мотивам романса Бориса Фомина "Дорогой длинною" на русском и немецком языках.

Немецкая музыкальная поп-группа "Чингисхан" (Dschinghis Khan) представила песню про Петербург во время Петровского бала в Царском Селе. Об этом пишет ТАСС.

У нас будет сюрприз. Из Германии приедет поп-группа "Чингисхан" <...>. Вы прекрасно знаете их песню "Москва", а сегодня будет мировая премьера о Санкт-Петербурге. Они создали новое музыкальное произведение, и за это мы им очень благодарны. Ханс-Йоахим Фрай, руководитель Петровского бала

Композиция написана по мотивам романса Бориса Фомина "Дорогой длинною" на русском и немецком языках. В ней идет речь о празднике в Северной столице.

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Фото: ВКонтакте / Царское село