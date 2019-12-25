В Царском Селе воссоздают личные комнаты императрицы Екатерины II

В завершение очередного этапа китайскими мастерами подготовлены лаковые панно.

В ГМЗ "Царское Село" проходит восстановление интерьеров в личных комнатах императрицы Екатерины II. Специалисты работают в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

В завершение очередного этапа китайскими мастерами подготовлены лаковые панно. В скором времени с Поднебесной заключат договор ещё на 170 шт.

Работы охватывают Китайский, Купольный и Зеркальный залы, Серебряный кабинет, Опочивальню, Рафаэлевскую комнату, Туалетную и Табакерку. Убранство помещений было утрачено Великой Отечественной войны, сейчас его воссоздают по фото и акварелям.

Ранее мы сообщили о том, что крылатые гении с Московских ворот отправлены на реставрацию в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Царское Село