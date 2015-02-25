В Пушкине открылась выставка "Авиация России в Великой войне"

Выставка рассказывает о подвигах и судьбах российских авиаторов после окончания Первой мировой войны.

В ГМЗ "Царское Село" открылась выставка "Авиация России в Великой войне". Экспозиция находится в Ратной палате. В нее вошли около 300 экспонатов из собраний нескольких музеев. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Как рассказали организаторы, многие предметы, которые покажут на выставке, никогда еще не экспонировались и не публиковалась. Здесь можно найти масштабные модели и проектные чертежи самолетов, боеприпасы, авиационные пулеметы, обмундирование, личное оружие авиаторов.

Выставка рассказывает о подвигах и судьбах российских авиаторов после окончания Первой мировой войны. Погрузиться в атмосферу тех лет позволяют фотографии, документы, письма, предметы живописи и графики, мемориальные вещи и артефакты.

Выставка в Ратной палате будет открыта до 12 ноября 2024 года.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online