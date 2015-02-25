  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине открылась выставка "Авиация России в Великой войне"
Сегодня, 13:30
165
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине открылась выставка "Авиация России в Великой войне"

0 0

Выставка рассказывает о подвигах и судьбах российских авиаторов после окончания Первой мировой войны.

В ГМЗ "Царское Село" открылась выставка "Авиация России в Великой войне". Экспозиция находится в Ратной палате. В нее вошли около 300 экспонатов из собраний нескольких музеев. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Как рассказали организаторы, многие предметы, которые покажут на выставке,  никогда еще не экспонировались и не публиковалась. Здесь можно найти масштабные модели и проектные чертежи самолетов, боеприпасы, авиационные пулеметы, обмундирование, личное оружие авиаторов.

Выставка рассказывает о подвигах и судьбах российских авиаторов после окончания Первой мировой войны. Погрузиться в атмосферу тех лет позволяют фотографии, документы, письма, предметы живописи и графики, мемориальные вещи и артефакты.

Выставка в Ратной палате будет открыта до 12 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что жителям и гостям Петербурга предлагают автобусную экскурсию в знаменитый пригород – Пушкин, бывшее Царское Село. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: авиация россии в великой войне, великая война, выставка, ратная палата, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии