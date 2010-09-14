Севкабель Порт открывает масштабный выставочный проект HYDRA

Выставка пройдет до 31 января.

В следующую пятницу, 11 сентября, в петербургском общественном пространстве Севкабель Порт откроется масштабный выставочный проект HYDRA, который позволит по-новому взглянуть на экологическую повестку: впечатляющие инсталляции современных российских и международных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science. Об этом Piter.tv сообщили организаторы.

В название проекта вынесли главную метафору выставки: Гидра – вода, стихия, наиболее близкая Петербургу, мифическое существо, у которого на месте срубленной головы вырастают две новые. Художники рассмотрели экологические проблемы, связанные с водой и то, как человек влияет на эти изменения.

Британский философ Тимоти Мортон пишет, что концепция природы, возможно, самая опасная идея, созданная человеком, поскольку она отделяет людей от всех остальных явлений на планете в отдельную замкнутую категорию. Лозунгами экологии должны быть не стыдящие призывы спасти планету или "природу" (ведь многие живые организмы жили до нас и, вероятно, смогут пережить даже ядерную зиму), а призыв сохранить условия, при которых может продолжать выживать та экосистема, в которую входит человек. рассказали организаторы

Выставка будет располагаться на Кожевенной линии 40б, в Кабельном цехе, на 2 этаже и продлится до 31 января.

Ранее мы писали, что вход для учащихся в Ленинградский зоопарк 1 сентября будет бесплатным.

Фото: предоставлено организаторами