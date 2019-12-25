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Вход для учащихся в Ленинградский зоопарк 1 сентября будет бесплатным
Сегодня, 16:11
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Вход для учащихся в Ленинградский зоопарк 1 сентября будет бесплатным

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Ребят приглашают после линейки в зоопарк.

Вход в Ленинградский зоопарк для учащихся 1 сентября сделают бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Для этого нужно будет предъявить ученический билет. Для детей в честь Дня знаний приготовили познавательную программу.

В 10:00 до 14:00 будет проходить индивидуальная маршрутная игра-квест. С 12:00 до 15:00 будет работать выставка беспозвоночных животных "Маленькие обитатели большого мира". В 13:00 ребят приглашают на интерактивную программу "Животные в истории великих путешествий", а в 15:00 пройдет лекция с прирученными животными в павильоне "Лекторий".

Также программу ко Дню знаний подготовил Этнографический музей. 

Ожидается, что 1 сентября пройдет без осадков. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: 1 сентября, зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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