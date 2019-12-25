Вход для учащихся в Ленинградский зоопарк 1 сентября будет бесплатным

Ребят приглашают после линейки в зоопарк.

Вход в Ленинградский зоопарк для учащихся 1 сентября сделают бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Для этого нужно будет предъявить ученический билет. Для детей в честь Дня знаний приготовили познавательную программу.

В 10:00 до 14:00 будет проходить индивидуальная маршрутная игра-квест. С 12:00 до 15:00 будет работать выставка беспозвоночных животных "Маленькие обитатели большого мира". В 13:00 ребят приглашают на интерактивную программу "Животные в истории великих путешествий", а в 15:00 пройдет лекция с прирученными животными в павильоне "Лекторий".

Также программу ко Дню знаний подготовил Этнографический музей.

Ожидается, что 1 сентября пройдет без осадков.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк