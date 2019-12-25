Вход для учащихся в Ленинградский зоопарк 1 сентября будет бесплатным

Вход в Ленинградский зоопарк для учащихся 1 сентября сделают бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.
Для этого нужно будет предъявить ученический билет. Для детей в честь Дня знаний приготовили познавательную программу.
В 10:00 до 14:00 будет проходить индивидуальная маршрутная игра-квест. С 12:00 до 15:00 будет работать выставка беспозвоночных животных "Маленькие обитатели большого мира". В 13:00 ребят приглашают на интерактивную программу "Животные в истории великих путешествий", а в 15:00 пройдет лекция с прирученными животными в павильоне "Лекторий".
Также программу ко Дню знаний подготовил Этнографический музей.
Ожидается, что 1 сентября пройдет без осадков.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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