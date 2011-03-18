Этнографический музей в Петербурге подготовил программу ко Дню знаний

Вход бесплатный.

Российский этнографический музей в Петербурге приглашает всех желающих отметить День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Петербуржцам подготовили насыщенную программу, в которой собраны мастер-классы, экскурсии и театральные представления. Экскурсии пройдут с 13 до 16 часов. В это же время пройдут и мастер-классы по созданию декоративной аппликации и ремеслу лозоплетения. Театральное представление "Пронька Грезной" пройдет с 14:15 по 15:15. Билеты на экскурсии платные. Для остальных мероприятий достаточно зарегистрироваться на сайте.

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Фото: yandex.ru/maps