Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на 1 сентября

Температура воздуха не будет сильно отличаться от Дней знаний последних лет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какую погоду ждать жителям Северной столицы на 1 сентября.

Завтра, 31 августа, на погоду будет оказывать влияние антициклон, поэтому будет около +20 градусов и без осадков. Однако стоит ожидать изменений. Восточный ветер сменится на северный, что принесет похолодание. Основные осадки выпадут 3-го числа.

В День знаний максимальная температура воздуха составит +16 градусов, а в период линейки — +12...+14 градусов без осадков. В Ленобласти, особенно в южных и юго-восточных районах, дожди все же могут быть.

Самое теплое 1 сентября было зафиксировано в 1992-м году. Тогда столбик термометров поднялся до +30,5 градусов. Самое холодное — в 1987-м году. Тогда было +10 градусов.

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