В Москве задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину

Ее задержали по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев.

В Москве задержали называющую себя праправнучкой российского императора Николая II женщину. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 52-летняя Светлана Вислобокова представляется как историк и профессор. Женщина заявляла о том, что у нее есть множество титулов и званий. Ее задержали по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев. В своем Telegram-канале Вислобокова неоднократно призывала совершать насилие над евреями, иудеями и теми, кто их поддерживает.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Фото: Piter.tv