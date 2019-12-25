Зимой в Петербурге дворники часто работают в полторы или две смены из-за снегопадов.

В зимний период петербургские дворники могут получать до 120 тыс. руб. в месяц — такой доход возможен за счёт переработок и премий. Об этом в эфире программы "Большое интервью" на телеканале "78" рассказал председатель городского Жилищного комитета Денис Удод.

В остальные сезоны средний заработок дворников составляет около 65 тыс. руб. Зимой из-за снегопадов и необходимости оперативно очищать улицы и дворы сотрудники часто работают в полторы или две смены.

Он подчеркнул, что 120 тыс. руб. — не фиксированный оклад, гарантированный каждому работнику, а возможный доход с учётом интенсивного графика, премий и дополнительных выплат. Ранее Удод уточнял, что установленная зарплата при односменной работе составляет 75 тыс. руб. до вычета налогов, а на руки сумма будет меньше.

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