Штампы уходят в прошлое: в США хотят поменять правила въезда для туристов

Нововведение затронет и россиян, которые едут в Америку по визе.

Соединенные Штаты планируют постепенно отказываться от въездных штампов в паспортах. После пересечения границы отметка может не быть у граждан РФ с визой, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Теперь подтверждение въезда — запись I‑94 с датой прибытия и сроком, до которого можно оставаться в стране. Её нужно проверить на сайте Таможенно‑пограничной службы США: выбрать Get Most Recent I‑94/I‑95, ввести данные паспорта и посмотреть строку Admit Until Date, которая показывает допустимый срок пребывания.

У срока визы и разрешенного периода пребывания есть различия. Виза может быть действительна несколько лет, но находиться в стране можно только до даты из I‑94.

Штампы полностью не исчезнут. Их могут поставить при дополнительном контроле или по просьбе путешественника. Если запись не найдена, то нужно обратиться в пограничный пункт.

Ранее петербуржцы назвали самые странные привычки российских туристов во время путешествий в другие страны.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)