Международный кинофестиваль "Огни большого города" состоится в августе в Петербурге

Зрителям представят картины, в которых мегаполисы являются полноправными героями сюжетов.

В Петербурге с 27 по 31 августа состоится Международный кинофестиваль "Огни большого города", организованный студией "Ленфильм". Темой мероприятия станет город в кадре, рассказал 22 июля вице-губернатор Борис Пиотровский.

Зрителям представят картины, в которых мегаполисы являются полноправными героями сюжетов. Конкурсная программа разделена на две категории: это будут полнометражные и короткометражные игровые фильмы. До 1 августа можно оставить заявку на участие, там же получится узнать требования для отбора.

Ранее на Piter.TV: в Летнем саду открылся джазовый фестиваль. Помимо концертов, программа включает лекции, мастер-классы по джазовой импровизации, вокалу и танцам и встречи с музыкантами.

Фото: Telegram / Пиотровский Online