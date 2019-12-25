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Международный кинофестиваль "Огни большого города" состоится в августе в Петербурге
Сегодня, 15:55
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Международный кинофестиваль "Огни большого города" состоится в августе в Петербурге

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Зрителям представят картины, в которых мегаполисы являются полноправными героями сюжетов.

В Петербурге с 27 по 31 августа состоится Международный кинофестиваль "Огни большого города", организованный студией "Ленфильм". Темой мероприятия станет город в кадре, рассказал 22 июля вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Зрителям представят картины, в которых мегаполисы являются полноправными героями сюжетов. Конкурсная программа разделена на две категории: это будут полнометражные и короткометражные игровые фильмы. До 1 августа можно оставить заявку на участие, там же получится узнать требования для отбора. 

Ранее на Piter.TV: в Летнем саду открылся джазовый фестиваль. Помимо концертов, программа включает лекции, мастер-классы по джазовой импровизации, вокалу и танцам и встречи с музыкантами. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: кино, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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