Экс-директор департамента кинематографии Минкульта Дмитрий Давиденко возглавил киностудию "Ленфильм"

До работы в ведомстве он долгое время был интегрирован в индустрию.

Новым генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен 50-летний Дмитрий Давиденко. Информацию об этом подтвердили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе студии.

Давиденко перешел на киностудию с поста директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ. До работы в ведомстве он долгое время был интегрирован в индустрию: трудился на студии "Красная стрела", в компании "Рекун", продюсерской фирме Валерия Тодоровского и на телеканале "Россия". В качестве линейного продюсера он принимал участие в создании таких известных проектов, как сериалы "Оттепель" и "Обитель", а также фильм "Географ глобус пропил".

В пресс-службе студии отметили, что профессиональный опыт Давидовича на государственной службе, его участие в организации международных кинофестивалей (в Армении, Австралии и Аргентине) и знание индустрии изнутри позволят реализовать амбициозные планы по развитию старейшей киностудии страны.

Ранее Смольный назвал победу фильма "Остров Сухо" подтверждением правильного курса "Ленфильма".

Фото: Piter.TV