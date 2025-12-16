Смольный назвал победу фильма "Остров Сухо" подтверждением правильного курса "Ленфильма"

Картина, основанная на реальных событиях осени 1942 года, получила приз зрительских симпатий на III Международном кинофестивале "Евразия‑Кинофест" в Сочи. Губернатор отметил, что обновленный Ленфильм будет снимать фильмы о судьбах и ключевых событиях истории.

В Сочи завершился III Международный кинофестиваль "Евразия‑Кинофест". В конкурсной программе приняли участие около 100 картин из 53 стран. Приз зрительских симпатий достался ленте киностудии "Ленфильм" — фильму "Остров Сухо". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что победа киноленты подтверждает правильность выбранного подхода к возрождению "Ленфильма" как центра патриотического, исторического и детского кино.

Картина основана на реальных событиях осени 1942 года и повествует о подвиге небольшого гарнизона на острове Сухо в Ладожском озере. Военные отразили атаку вражеского десанта и защитили Дорогу жизни. Эмоциональная реакция зрителей оказалась впечатляющей: авторы фильма удостоились оваций стоя, которые длились почти десять минут.

Губернатор отметил, что решение президента о передаче "Ленфильма" городу открыло новый этап в истории легендарной студии, а цель властей — вернуть ей позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. По его словам, обновлённый "Ленфильм" будет снимать фильмы о людях, о судьбах и о ключевых событиях нашей истории — от её истоков до героев нашего времени. Беглов подчеркнул, что город видит огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к героическому прошлому и традиционным ценностям. Глава города выразил уверенность, что впереди у студии множество новых и хороших фильмов о городе и о великой стране.

Кинокартина "Остров Сухо" создана совместными усилиями киностудии "Ленфильм", студии "КиноОко" и Высшей школы режиссёров и сценаристов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ленфильму" требуются новые высокотехнологичные площадки для развития.

Фото: PIter.TV

В этом году, в преддверии Дня Победы, киностудия возобновила традицию кинопередвижек для участников специальной военной операции. Фильм "Остров Сухо", рассказывающий о подвиге защитников Дороги жизни в годы блокады Ленинграда, показали на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений в Курской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.