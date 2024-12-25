Хедлайнером фестиваля "Петровские Ассамблеи 3.2.3" станет Ваня Дмитриенко

Фестиваль, который пройдёт в Петербурге уже в пятый раз, обещает стать крупнейшим молодёжным событием года.

30 мая 2026 года на "Газпром Арене" состоится масштабный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3", посвящённый Дню города. Хедлайнером мероприятия станет Ваня Дмитриенко — обладатель шести музыкальных премий и звания "Артист года-2025" по версии "Яндекс Музыки".

Фестиваль, который пройдёт в Петербурге уже в пятый раз, обещает стать крупнейшим молодёжным событием года. Режиссёром-постановщиком выступит народный артист России Аскольд Запашный, известный своими грандиозными шоу. На сцену также выйдут Мартин (певец и продюсер из списка Forbes "30 до 30"), Mona, Bushido Zho и другие популярные исполнители.

Организаторы готовят для 50 тысяч зрителей уникальное зрелище: на арене возведут гигантскую сцену с мультимедийными башнями, а атмосферу поддержат сотни танцоров, масштабные световые и пиротехнические эффекты.

Фото: PR LOOK Agency (Настасья Цветкова)

По традиции билеты на трибуны будут продаваться по символической цене — 323 рубля в честь 323-летия Санкт-Петербурга. Несколько тысяч билетов также распространят бесплатно через молодёжные организации и студенческие советы. Двери стадиона откроются в 17:30, а основная часть шоу начнётся в 19:00.

Фото: PR LOOK Agency (Настасья Цветкова)

В этом году фестиваль объединит темы Года единства народов России и Года петербургской культуры. В программе — не только выступления топовых артистов, но и обсуждение важных для молодёжи тем: выбора жизненного пути, любви к городу, истории и культуры Петербурга, а также юбилеев Прокофьева, Шостаковича и Лихачёва.

Главное фото: из личного архива Вани Дмитриенко