Петербургские фермеры получат 186 млн на развитие хозяйства

Беглов подписал постановление о субсидиях для сельхозпроизводителей.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления в 2026 году субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге. Мера реализуется в рамках городской госпрограммы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса".

Субсидии позволят частично возместить затраты сельхозпроизводителей на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлечённым для развития растениеводства, животноводства и переработки продукции этих отраслей. Также средства помогут компенсировать часть затрат на производство коровьего молока.

В 2026 году на эти цели, а также на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования выделено 185,9 миллиона рублей из городского и федерального бюджетов. Меры поддержки направлены на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции в Петербурге.

