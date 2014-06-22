Завод Ladoga планирует выращивать зерновые для выпуска виски в 2027 году

Петербургский производитель алкоголя намерен создать замкнутый цикл производства. Компания ищет землю в Ставропольском и Краснодарском краях для выращивания кукурузы, гречихи и ржи.

Петербургская алкогольная компания Ladoga прорабатывает возможность самостоятельного выращивания зерновых культур для последующего выпуска продукции. О планах выйти на сельскохозяйственный рынок в 2027 году рассказал "Коммерсанту Северо-Запад" генеральный директор винокурни "Крутояр" Сергей Клюшкин.

По итогам прошлого года предприятие заняло почти половину рынка дистиллятов, произведя 1,1 миллиона декалитров продукции. Решение о создании собственной сырьевой базы стало следующим шагом после запуска винокурни в Ставропольском крае в 2025 году, инвестиции в которую превысили миллиард рублей. Сейчас завод производит дистилляты для брендов "Крутояр" и Fowler"s.

Компания рассматривает возможность покупки или аренды от 500 до 1000 гектаров пашни в Ставропольском и Краснодарском краях. Там планируют выращивать кукурузу, гречиху и рожь. Клюшкин признал, что сельское хозяйство – довольно рискованный бизнес, однако компания прорабатывает этот вопрос для сохранения стабильно высокого качества нишевых продуктов. Переход на собственное сырье позволит контролировать качество на всех этапах, не увеличивая себестоимость.

Эксперты положительно оценивают намерение Ladoga создать замкнутый цикл, но отмечают важность сохранения доступных цен для потребителей. Ранее в марте появилась информация о переговорах "Росспиртпрома" по покупке долей в петербургском производителе и других ликеро-водочных заводах. Компания специализируется на выпуске водки, виски и коньяков.

