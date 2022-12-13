В 2025 году откроют дискаунтеры "Чижик" в Петербурге

По оценке ретейлера, к этому сроку его доля рынка опустится ниже порога в 25%, что позволит открывать новые точки.

Стало известно, что X5 Retail Group откроет дискаунтеры "Чижик" в Петербурге в 2025 году. Об этом рассказала президент ретейлера Екатерина Лобачева на конференции "Малому бизнесу — большую полку".

По оценке ретейлера, к этому сроку его доля рынка опустится ниже порога в 25%, что позволит открывать новые точки. Он добавила, что планы развития будут корректировать по результатам Росстата, которые опубликуют в апреле 2023 года. Сейчас, по оценке Х5, ее доля уже около 25%.

Ранее "Лента" откроет магазины эконом-класса в Петербурге. В торговой сети рассказали, что причиной ухода в формат магазина низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса.

Фото: Piter.tv