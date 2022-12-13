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"Лента" откроет магазины эконом-класса в Петербурге
Сегодня, 18:09
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"Лента" откроет магазины эконом-класса в Петербурге

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В торговой сети рассказали, что причиной ухода в формат магазина низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса.

В Петербурге торговая сеть "Лента" откроет магазины-дискаунтеры в сегменте эконом-класса. Сеть зарегистрировала название "Лента Эконом", под которым будут открываться торговые точки. Некоторые из магазинов будут находиться на месте прежних. Об этом пишет "РБК-Петербург" 6 февраля. 

В торговой сети рассказали, что причиной ухода в формат магазина низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса. Сначала сеть отреагировала на это расширением линейки дешевых товаров. Теперь пришла очередь переформатирования магазинов целиком.

Ранее из Петербурга в Москву можно будет добраться на такси с попутчиком. Функция уже работает в Тюмени, Самаре, Екатеринбурге и других городах. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: лента, магазин, эконом класс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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