"Лента" откроет магазины эконом-класса в Петербурге

В торговой сети рассказали, что причиной ухода в формат магазина низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса.

В Петербурге торговая сеть "Лента" откроет магазины-дискаунтеры в сегменте эконом-класса. Сеть зарегистрировала название "Лента Эконом", под которым будут открываться торговые точки. Некоторые из магазинов будут находиться на месте прежних. Об этом пишет "РБК-Петербург" 6 февраля.

В торговой сети рассказали, что причиной ухода в формат магазина низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса. Сначала сеть отреагировала на это расширением линейки дешевых товаров. Теперь пришла очередь переформатирования магазинов целиком.

Ранее из Петербурга в Москву можно будет добраться на такси с попутчиком. Функция уже работает в Тюмени, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

Фото: Piter.tv

