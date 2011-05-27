Из Петербурга в Москву можно будет добраться на такси с попутчиком

Функция уже работает в Тюмени, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

В понедельник, 28 ноября, стало известно, что "Яндекс Go" вводить функцию "Вместе". Об этом рассказали в пресс-службе "Яндекса".

Это позволит сэкономить попутчикам, а водители смогут подзаработать. Продолжительность поездки вырастет на 10-15 минут. Алгоритм будет подбирать такого попутчика, с которым пассажиру максимально по пути.

Новая опция отобразится в тарифе "Эконом". Она будет показываться в том случае, если количество желающих воспользоваться услугой такси будет больше, чем количество машин на линии. Добавим, что функция уже работает в Тюмени, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

Ранее в Петербурге заработала горячая линия для пользователей такси и каршеринга. Специалисты окажут консультации по защите прав потребителей с 14 по 25 ноября.

Фото: phxere