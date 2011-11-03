В Петербурге заработала горячая линия для пользователей такси и каршеринга

Специалисты окажут консультации по защите прав потребителей с 14 по 25 ноября.

В период с 14 по 25 ноября в Северной столице заработает горячая линия для пользователей такси и каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

При помощи специалистов будет возможно получить информацию по по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите потребительских прав. Для этого нужно обратиться по телефонам 8(812)764-02-34, 8(800)555-49-43 и 8(812)679-67-07.

Звонки будут приминаться по будням с 9:00 до 17:00 с часовым перерывом (12:00-13:00).

Ранее мы сообщили о том, что на Комендантском проспекте школьник попал под колеса такси.

Фото: Pxhere