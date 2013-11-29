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На Комендантском проспекте школьник попал под колеса такси
Сегодня, 12:22
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На Комендантском проспекте школьник попал под колеса такси

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Водитель "Киа К5" совершил наезд на шестиклассника, который переходил через дорогу.

В Приморском районе произошло ДТП, в котором пострадал мальчик. Во дворе Комендантского проспекта, 34/1, школьник попал под колеса премиального такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Водитель "Киа К5" совершил наезд на шестиклассника, который переходил через дорогу. Мальчик попал в больницу с переломом ноги. Он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Полицейские проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: на улице Адмирала Трибуца машина сбила 10-летнего мальчика на самокате.

Фото: Piter.tv

Теги: комендантский проспект, полиция, попал под машину, сбила машина такси, угодил под колеса такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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