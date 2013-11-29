На Комендантском проспекте школьник попал под колеса такси

Водитель "Киа К5" совершил наезд на шестиклассника, который переходил через дорогу.

В Приморском районе произошло ДТП, в котором пострадал мальчик. Во дворе Комендантского проспекта, 34/1, школьник попал под колеса премиального такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель "Киа К5" совершил наезд на шестиклассника, который переходил через дорогу. Мальчик попал в больницу с переломом ноги. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося уточняются. Полицейские проводят проверку.

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Фото: Piter.tv