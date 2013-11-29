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На улице Адмирала Трибуца машина сбила 10-летнего мальчика на самокате
Сегодня, 11:14
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На улице Адмирала Трибуца машина сбила 10-летнего мальчика на самокате

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Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Накануне днем, 12 ноября, на перекрестке улицы Адмирала Трибуца и Малого Петергофского шоссе произошло ДТП с участием школьника. Мальчик угодил под колеса автомобиля. 

По информации Piter.tv, 48-летний петербуржец, находясь за рулем легковушки, совершил наезд на ученика четвертого класса. Мальчик ехал на самокате через дорогу на красный свет. 

Ребенок получил травмы и попал в больницу. У него диагностировали перелом правой голени. Сейчас пострадавший находится в  ДГБ № 1.

Известно, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 29 раз.

Ранее на Piter.tv: прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Вениаминовской церкви.

Фото: Piter.tv

Теги: малое петергофское шоссе, полиция, пострадал ребенок, сбил школьника, скорая, улица адмирала трибуца
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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