На улице Адмирала Трибуца машина сбила 10-летнего мальчика на самокате

Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Накануне днем, 12 ноября, на перекрестке улицы Адмирала Трибуца и Малого Петергофского шоссе произошло ДТП с участием школьника. Мальчик угодил под колеса автомобиля.

По информации Piter.tv, 48-летний петербуржец, находясь за рулем легковушки, совершил наезд на ученика четвертого класса. Мальчик ехал на самокате через дорогу на красный свет.

Ребенок получил травмы и попал в больницу. У него диагностировали перелом правой голени. Сейчас пострадавший находится в ДГБ № 1.

Известно, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 29 раз.

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Фото: Piter.tv