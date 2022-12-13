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В Петербурге на маршрут вышел трамвай с призрачными коллажами на окнах
Сегодня, 16:55
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В Петербурге на маршрут вышел трамвай с призрачными коллажами на окнах

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В основу коллажей вошли фотографии Красногвардейского района и типовых зданий проспектов. 

В Красногвардейском районе на маршрут вышел необычный трамвай. Окна состава украшены призрачными коллажами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В основу коллажей вошли фотографии Красногвардейского района и типовых зданий проспектов. Инициативу приурочили к юбилею района.

Пассажиры смогут увидеть улицы словно в окуляре калейдоскопа благодаря выставке "Окна в окнах" — новому совместному проекту Библиотечно-культурного центра "НОТА" и Транспортной концессионной компании Чижик. 

Пресс-служба Красногвардейского района

Трамвай будет курсировать по району в течение месяца.

Ранее на Piter.tv: проезд по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта в сторону метро перекрыли из-за ДТП.

Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: необычный трамвай, транспорт, чижик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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