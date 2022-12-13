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Проезд по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта в сторону метро перекрыли из-за ДТП
Сегодня, 16:27
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Проезд по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта в сторону метро перекрыли из-за ДТП

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Общественный транспорт поехал в объезд.

Проезд по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта в сторону станции метро сегодня днем, 15 апреля, заблокировала автомобильная авария. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Обстоятельства случившегося уточняются. По данным сервиса  "Яндекс Пробки", отрезок магистрали стал багровым. Затор растянулся до проспекта Большевиков. 

Общественный транспорт поехал в объезд. Водители в комментариях советуют автомобилистам выбрать другой маршрут.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему в Петербурге не хватает водителей общественного транспорта.

Фото: Pxhere

Теги: дтп на дыбенко, перекрыли проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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