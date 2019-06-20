Дэвис: США не могут открыть Ормузский пролив без серьезных последствий

Полковник США в отставке рассказал о том, что США не могут справиться с деблокадой пролива в одиночку.

Вашингтонская администрация не сможет легко добиться открытия Ормузского пролива. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети. Иностранный эксперт поставил под сомнение заявления лидера Белого дома Дональда Трампа о том, что США в настоящее время побеждают в вооруженном конфликте с Ираном на Ближнем Востоке. Аналитик заметил, что в противном случае президент США не просил бы арабские страны в регионе помогать в разблокировке акватории. Ранее Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать военные корабли на указанную территорию.

Правда заключается в том, что у нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что британская газета Telegraph в понедельник, 16 марта, сообщила читателям о том, что британский премьер-минимтр Кир Стармер отказывается исполнять эту просьбу.

Дэвис: операция США против Ирана пошла не по плану с самого начала.

Фото: X / Daniel Davis Deep Dive