Дэвис: операция США против Ирана пошла не по плану с самого начала

Дэниел Дэвис сообщил о том, что Вашингтон не может поддерживать интенсивность ударов долго.

Израильская и американская операция, начатая против Ирана, пошла не по плану с самого начала. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранец отметил в рамках аналитической программы заметил, что у вашингтонской администрации и еврейского государства нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы поддерживать интенсивность ударов достаточно долго. При правильном распределении средств, речь идет о нескольких неделях.

Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось... Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго.. Дэниел Дэвис, эксперт

Американский аналитик заметил, что США не могут останавливать дроны противника, так как у страны заканчиваются для этого собственные противовоздушные системы. Военнослужащий в отставке отметил, что если ближневосточный конфликт затянется, то потери для США возрастут, а администрациям придется столкнуться с огромным давлением общественности и начать искать другие способы решения кризисной ситуации.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen