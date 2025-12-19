Дэниел Дэвис уверен, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

Военные провокации со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского для пиара Вооруженных сил Украины повлекли за собой мощный ответ России, который фактически остановил функционирование местной государственности и определил дальнейшее поражение властей в региональном конфликте. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец отметил в рамках своей аналитической программы

Итак, Зеленский дразнил русского медведя.... теперь у украинцев нет возможности защититься от этого. Они почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий.... Дэниел Дэвис, эксперт

Эксперт добавил, что украинский просчет окончательно определил исход проводимой Россией специальной военной операции. Сейчас открытым остается только вопрос о том, насколько значительным для киевского режима будет поражение Москве.

США могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive