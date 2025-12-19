Дэниел Дэвис сообщили о вероятной десантной операции США на Ближнем Востоке.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может перестать помогать киевскому режиму, сделав выбор в пользу проведения военной операции в отношении рана на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец отметил в рамках своей аналитической программы о том, что лидер Белого дома на текущий момент уже отправил корабли к берегам этого государства. Таким образом эксперты не исключают начала десантной операции в регионе.

Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном. Дэниел Дэвис, эксперт

Эксперт заметил, что нападение Пентагона на ближневосточную страну может произойти буквально в течение 24 часов. В четверг, 29 января, местный телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники о том, что лидер Белого дома п рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану, если переговоры с властями будут провалены.

