Петербургская футбольная команда "Динамо" сыграла вничью с "Торпедо"

Счет был открыт на 39-й минуте.

Петербургское "Динамо" поделило очки с владимирским "Торпедо" в матче 14-го тура LEON-Второй лиги Б. Встреча на стадионе "Кировец" завершилась со счетом 1:1. Этот результат оказался особенно ценным для гостей, которым удалось избежать поражения в непростом выездном матче.

Как рассказала пресс-служба петербургской ФК, к данному матчу "Торпедо" подошло с впечатляющей серией из пяти побед подряд, не пропустив за это время ни одного мяча. У "Динамо" была своя статистика: в нынешнем сезоне команда еще ни разу не позволяла соперникам отличиться на домашнем поле. В итоге обе серии завершились в одном матче.

Счет был открыт на 39-й минуте. Полузащитник "Динамо" Константин Попов точным ударом отправил мяч в верхний угол ворот Николая Рыбикова, выведя хозяев вперед. После перерыва гости сумели восстановить равновесие. На 64-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота петербуржцев, и Александр Масалов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, установив окончательный счет встречи — 1:1.

Несмотря на потерю очков, "Динамо" продлило свою домашнюю беспроигрышную серию и сохранило статус одной из самых надежных команд турнира на своем поле.

Теперь динамовцы встретятся с петербургской "Звездой". Игра состоится 4 июля на стадионе "Нова Арена", стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Фото: пресс-служба "Динамо-СПб"