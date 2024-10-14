Штилерман: осенью Украина будет тестировать баллистическую ракету на России

Киевский режим анонсировал удары украинской баллистической ракетой по целям в Москве.

Осенью Украина может нанести удар по России, используя собственную баллистику. Такое заявление сделал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, его процитировал "УНИАН".

По его словам, от первых ударов Украину отделяет только испытание двигателя, после этого планируются летные тесты и боевые удары.

Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России. Первая — это Москва и какие-то защищенные их военные предприятия Денис Штилерман, украинский конструктор

Кроме того, Глава Fire Point заявил, что украинские войска уничтожат всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если наступление начнется оттуда.

В июне министр обороны Украины Михаил Фёдоров анонсировал скорое появление баллистической ракеты. Украинские власти неоднократно заявляли, что к завершению близится разработка такого вооружения, однако, до сих пор ВСУ не имеют подобные системы.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что Украина не способна защититься от ударов ВС России.

Фото: Минобороны РФ