Госдума утвердила новые правила перерасчёта пособий с учетом инфляции

Госдума утвердила механизм перерасчёта пособий с учётом фактической инфляции.

В России утвердили порядок индексации социальных выплат с учётом уровня фактической инфляции за 2026 год. Перерасчёт пособий планируется провести 1 февраля 2027 года. Коэффициенты будут определяться на основе итоговых статистических данных по инфляции.

По словам представителей Госдумы, все государственные выплаты будут увеличены пропорционально росту цен. Также запланирована индексация страховых пенсий с возможной дополнительной корректировкой в течение 2027 года, что предусматривает двухэтапное повышение социальных выплат.

Ранее сообщалось, почему опасно покупать жилье у пенсионеров. Юрист Яна Бондаренко отметила, что пожилые люди могут продать квартиру, а затем оспорить сделку с помощью так называемого состояния невменяемости.

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