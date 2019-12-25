В ТЦ на Лиговском проспекте шестеро подростков устроили драку

В отдел доставили троих юношей 14-15 лет, после опроса их передали законным представителям.

Полицейские Центрального района Петербурга устанавливают обстоятельства подростковой драки в торговом центре на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в МВД России.

Вечером 25 декабря при просмотре записей с камер видеонаблюдения полиция установила, что в потасовке участвовали шестеро несовершеннолетних. Двое из них били третьего. В отдел доставили троих юношей 14-15 лет, после опроса их передали законным представителям. Проводится проверка по факту случившегося.

