Строители начали оборудование шахты на будущей станции метро "Броневая"

На втором участке Красносельско-Калининской линии метро продолжается строительство станции "Броневая" (возможное название — "Благодатная"). Проходка шахты № 846 стартовала ещё в октябре 2025 года. Сейчас строители приступили к оборудованию горного комплекса, сообщает Telegram-канал "Подземник".

На данный момент пройдено 20 заходок по 2 метра из проектных 31. Работы ведутся ручным способом — с помощью пневматических отбойных молотков и лопат. Грунт загружают в бадью (большую металлическую ёмкость), которую затем поднимают на поверхность. Параллельно строители начали возводить копёр шахты — выступающую над землёй часть ствола из железобетонных блоков. В самом стволе приступили к переармировке для будущего двухклетевого подъёма. Также предстоит установить шкив, подшкивную и лебёдку для продолжения проходки.

Обделка ствола выполняется из монолитного железобетона. Диаметр будущего ствола составит 7 метров. В нём разместятся двухклетевой подъём, лестничное отделение и отделение лесоспуска для доставки длинномерных и негабаритных грузов. После завершения проходки монолитного 60-метрового участка начнётся следующий этап — проходка участка из 18 колец шириной 0,75 метра. В нём впоследствии соорудят рассечку для строительства рудничного двора и всех горизонтальных выработок.

