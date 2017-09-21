Водитель грузовика получил травмы после столкновения с деревом в Колпино

По предварительным данным, шофер уснул.

Росгвардейцы пришли на помощь водителю грузовика, который получил серьезные травмы во время ДТП в Колпино.

Ночью 20 августа на улице Севастьянова мужчина за рулем грузового автомобиля съехал с дороги и врезался в дерево. От удара машина повредилась, а из кабины доносились крики. Сотрудники вневедомственной охраны сообщили об аварии в экстренные службы.

На ноги 37-летнего пострадавшего наложили жгут, чтобы остановить кровотечение, затем его передали медикам. По предварительным данным, шофер уснул.

Ранее на Piter.TV: возле "Гражданского проспекта" столкнулись мотоциклист и автомобиль. Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти