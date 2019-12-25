Возле "Гражданского проспекта" столкнулись мотоциклист и автомобиль

Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги.

В Петербурге на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения утром 20 августа произошло ДТП. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Возле станции метрополитена "Гражданский проспект" столкнулись автомобиль и мотоцикл Kawasaki. Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги. Машина скрылась с места аварии, водителя разыскивают.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на Piter.TV: под колеса иномарки на улице Бабушкина попал молодой велосипедист. Он не пропустил автомобиль Toyota и столкнулся с ним, затем парень врезался в Skoda.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП