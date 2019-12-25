Возле "Гражданского проспекта" столкнулись мотоциклист и автомобиль

В Петербурге на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения утром 20 августа произошло ДТП. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".
Возле станции метрополитена "Гражданский проспект" столкнулись автомобиль и мотоцикл Kawasaki. Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги. Машина скрылась с места аварии, водителя разыскивают.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее на Piter.TV: под колеса иномарки на улице Бабушкина попал молодой велосипедист. Он не пропустил автомобиль Toyota и столкнулся с ним, затем парень врезался в Skoda.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
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