  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле "Гражданского проспекта" столкнулись мотоциклист и автомобиль
Сегодня, 10:58
382
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле "Гражданского проспекта" столкнулись мотоциклист и автомобиль

0 0

Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги.

В Петербурге на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения утром 20 августа произошло ДТП. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

Возле станции метрополитена "Гражданский проспект" столкнулись автомобиль и мотоцикл Kawasaki. Байкер получил ушибы и ссадины, также у него зафиксировали травмы ноги. Машина скрылась с места аварии, водителя разыскивают. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции. 

Ранее на Piter.TV: под колеса иномарки на улице Бабушкина попал молодой велосипедист. Он не пропустил автомобиль Toyota и столкнулся с ним, затем парень врезался в Skoda. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии