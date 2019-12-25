Полицейский и посредник арестованы за взятку в 30 млн рублей в Петербурге

За 30 миллионов страж порядка обещал закрыть уголовное дело.

Колпинский районный суд Петербурга арестовал старшего оперуполномоченного полиции и его знакомого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полицейский предложил своему приятелю выступить посредником в передаче 30 млн рублей от местного предпринимателя, торгующего табачной продукцией. За эти деньги правоохранитель обещал не возбуждать уголовное дело против бизнесмена и вернуть ему изъятый товар.

Передача денег проходила под контролем сотрудников УСБ ГУ МВД. Посредник получил 30 млн рублей в автомобиле, после чего был задержан. На следующий день взяли и самого полицейского.

Обоим предъявлено обвинение. Суд отправил их под стражу: посредник пробудет в СИЗО до 23 октября, полицейский — до 24 октября. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV